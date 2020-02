Câmara de Lobos ganha unidade hoteleira no Cabo Girão

Câmara Municipal de Câmara de Lobos aprovou hoje na habitual reunião semanal, o projecto de construção de uma unidade hoteleira, com valências únicas, denominada ‘Madeira Gardens’, no sítio do Facho, nas imediações do Cabo Girão. Um investimento privado de capitais estrangeiros, na ordem dos 4,5 milhões de euros.

Segundo a autarquia de Câmara de Lobos, o projecto é composto por um Jardim Público, um Art Center e uma Guest House, num terreno de 25,5 mil metros quadrados e foi escolhido pelo promotor dada a sua localização privilegiada, a norte do Miradouro do Cabo Girão.

O Jardim Público será mais uma grande atracção do local em complemento ao miradouro, composto por plantas endémicas e outras, num total de mais de 100.000 espécies e terá capacidade para 7000 visitantes por dia. Terá estacionamento público e parque infantil e ocupará cerca de 24.900,00m2 o que perfaz a quase a totalidade da área do terreno do empreendimento.

Segundo os promotores, “o Jardim pretende ser um jardim de emoções, levando o visitante a percorrer diferentes estados de espírito numa espécie de narrativa da vida, desde a infância até à velhice”

O Art Center estará implantado no jardim, numa área superior a 1000 metros quadrados distribuídos por três pisos. O espaço expositivo onde estarão patentes exposições de pintura, escultura e design, será apoiado por uma área de restauração, uma loja de artesanato e terraços de onde os visitantes poderão usufruir de vistas únicas sobre Câmara de Lobos e o oceano Atlântico.

Este espaço irá distinguir-se dos demais museus e galerias pela sua localização única, arquitectura e foco em exposições temporárias de artistas contemporâneos portugueses e internacionais.

A Guest House, constituída por três pisos, terá 9 quartos, servidos de piscina exterior, SPA, bar, sala de estar, estacionamento, lavandaria, cozinha, cinema e terraço. Segundo os promotores, o espaço pretende oferecer um ambiente de boutique hotel com uma localização impar dada a vista privilegiada e a sua implantação num imenso jardim. A Guest House funcionará também como residência artística, dos artistas e galeristas que irão desenvolver e promover o seu trabalho na galeria de arte.

Este investimento privado, na ordem dos 4,5 milhões de euros, é segundo Pedro Coelho, presidente da autarquia de Câmara de Lobos, mais uma “confirmação da apetência do concelho para este tipo de investimentos. Câmara de Lobos já era a imagem do turismo da Região nas campanhas de promoção turística internacionais, agora afirma-se também pela sua atractividade para a implementação de novas unidades hoteleiras, que procuram atrair um tipo de cliente diferenciado, que procura um serviço distinto do oferecido em grandes unidades hoteleiras que vendem apenas camas”, refere, considerando que os hoteleiros “vendem experiências”. Ressalvou ainda o impacto positivo que este investimento representará para a economia local, “através da criação de postos de trabalho e dinamização do comércio local, como já ficou comprovado com a abertura de outras unidades turísticas no concelho”.

O projecto hoje aprovado estará no terreno logo que os tramites legais associados ao licenciamento da obra estejam terminados.