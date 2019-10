Câmara de Lobos assinala 184.º aniversário

O município de Câmara de Lobos assinala amanhã, dia 4 de Outubro, mais um aniversário da elevação a concelho. À semelhança dos anos anteriores, a autarquia tem previstas diversas actividades para assinalar esta data.

A sessão solene do 184.º aniversário do Município de Câmara de Lobos assinalar-se-á na freguesia do Curral das Freiras, no Centro Cívico local, pelas 17 horas, e irá contar com as intervenções de Manuel Pedro Freitas, Presidente da AMCL, Pedro Coelho, Presidente da CMCL, Pedro Calado, Vice-Presidente do GR e Tranquada Gomes, Presidente da ALM.

Pelas 09 horas terá lugar o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho, com a participação das entidades locais.

Para além da sessão solene refira-se que serão, ainda, atribuídas Medalhas de Honra e de Mérito Municipal a 13 personalidades e instituições. Com este ato, é objectivo da edilidade, atribuir as insígnias no âmbito das comemorações do aniversário do município de Câmara de Lobos, momento propício à afirmação e valorização da identidade local e à exaltação da sua história e valores, tais como a solidariedade, a fraternidade, a partilha, a participação, entre muitos outros.

Medalha de Mérito Municipal-Grau Ouro - Padre Emanuel Eleutério Figueira Ornelas

Medalha de Mérito Municipal-Grau Ouro - José Avelino Pinto-Construção e Engenharia, S.A.

Medalha de Mérito Municipal-Grau Ouro - Rodoeste-Transportadora Rodoviária da Madeira

Medalha de Mérito Municipal-Grau Ouro - João Gonçalves Fundador das Lojas Moleiro

Medalha de Mérito Municipal-Grau Ouro - Centro Social e Paroquial do Carmo

Medalha de Mérito Municipal-Grau Ouro - Escuteiros de Santa Cecília, CNE – Agrupamento 1082

Medalha de Mérito Municipal-Grau Ouro - Telma Encarnação