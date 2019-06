Câmara acusa Albuquerque e PSD de não respeitarem compromisso com o povo de Santa Cruz

Através de um comunicado de imprensa, a Câmara Municipal de Santa Cruz questiona “de que lado está o Governo”.

A notícia hoje divulgada no DIÁRIO de que o Governo Regional volta a recorrer a tribunal reclamando a ilegítima propriedade dos terrenos do Parque da Cancela, propriedade do Município de Santa Cruz, no seu entender é reveladora a vários níveis de que “o presidente do Governo e o PSD não respeitam o compromisso com o povo de Santa Cruz, a quem o dr. Miguel Albuquerque prometeu, numa sessão solene do Dia do Concelho, encontrar uma solução que não prejudicasse o concelho”, afirma.

“O presidente do Governo, em fim de mandato e na incerteza de una reeleição, prefere assegurar o tacho aos boys do Madeira Parques, em vez de defender o legítimo interesse de Santa Cruz e do seu povo”, sustenta.

No mesmo comunicado, diz ainda que “a Câmara de Santa Cruz não vai desistir de defender os interesses do concelho contra um verdadeiro assalto ao património de Santa Cruz por parte do Governo Regional e do PSD”.