Calheta promove festa com DJ para utentes dos centros sociais

A Calheta voltou hoje a cumprir a tradição do ‘Dia dos Namorados e dos Afectos’, juntando os utentes dos vários centros sociais para a “Festa da Amizade”, um momento de convívio que até teve direito a Dj.

O evento decorreu esta tarde no Centro Cívico do Estreito da Calheta, onde esteve representada a autarquia local com a sua vereação e funcionários dos nove centros socais que acolhem cerca de 300 idosos do concelho. Toda esta “família social” deu um pé de dança ao som da música que, tal como vem sendo hábito, ficou a cargo do Dj Sérgio Soares.

O espaço, decorado a rigor para a ocasião, transformou-se numa autêntica pista de dança e, no final, foi servido um lanche para repor as energias.

De coração cheio ficou também Aleixo Abreu, vereador com o pelouro da área social, que prometeu muitas actividades para este ano.

O objectivo deste evento, transmitiu, é “cultivar a proximidade entre os diversos utentes, preservando a amizade entre uns e outros”. “Enquanto andarmos por aqui vamos trabalhar arduamente no sentido de manter a nossa família unida. Peço que olhemos uns pelos outros, pois só podemos ter uma sociedade com valores se nos ajudarmos mutuamente”, concluiu, não sem antes enaltecer o trabalho de toda a equipa dos centros sociais, que é “a alma da parte social da Câmara”.