Calheta com “finanças equilibradas” diz-se focada no investimento

Hoje é dia de festa para a população sénior da Calheta, não só por participar no almoço-convívio de Natal promovido pela Câmara Municipal, mas também por receber o compromisso de mais investimento no concelho.

“Queremos, nesta última fase do nosso mandato, pautar a nossa actuação no investimento. Já reequilibramos as finanças do concelho, já fizemos a redução dos impostos, queremos agora investir”, transmitiu, este domingo, Carlos Teles, perante mais de um milhar de calhetenses. O presidente da Câmara da Calheta aproveitou, por isso, a presença do chefe do Executivo madeirense nos Prazeres para pedir a “ajuda” do Governo Regional. “Não temos o dinheiro que queríamos e precisamos do apoio do Governo”, disse o autarca, lembrando que “nós temos no concelho obras importantíssimas em execução que, se não fosse o Governo Regional, não conseguíamos tê-las”, sublinhou, elogiando a colaboração mantida até à data.

“Hoje, nós somos um concelho procurado por estrangeiros para investimento e isto é fruto da colaboração que tem sido feita entre a Câmara Municipal e o Governo Regional”, prosseguiu, dando como exemplo a construção da via expresso até à Ponta do Pargo - que brevemente chegará ao centro do Salão -, freguesia que, aliás, até já conta com novos investimentos privados.

Em resposta ao apelo, Miguel Albuquerque vincou que “todos os compromissos para este mandato serão integralmente cumpridos nesta terra”. “Isso para nós é sagrado e não há qualquer dúvida que aquilo que nós apresentamos em setembro passado à população será cumprido, custe o que custar. Não haverá nenhum obstáculo que se coloque à nossa frente que possa impedir a concretização destes compromissos para com a nossa população”, insistiu. “Para o próximo ano a via expresso até o centro da Ponta do Pargo estará concretizada e já estamos a lançar o concurso para a construção do Campo de Golfe da Ponta do Pargo”, anunciou o presidente do Governo, acrescentando que o novo Centro de Saúde da Calheta está numa “fase adiantadíssima” e será dos “mais bem equipados e estruturados da nossa terra”. “Vamos iniciar também as obras de requalificação do Centro de Saúde do Arco da Calheta e estamos a trabalhar para garantir a segurança na acessibilidade entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar”, assegurou, lembrando ainda que o concelho terá uma pista de patinagem, para que os atletas possam desenvolver os seus treinos e competições.

Após os discursos, que serviram também para deixar votos de boas festas, o almoço-convívio prolongou-se ao longo da tarde, com muita animação.

Desta forma, a Câmara da Calheta cumpre, pela 21ª vez, aquela que é já uma tradição desta quadra natalícia.