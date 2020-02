Calado premeia chefe da Autoridade Tributária. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias de hoje. Na página 8, fique a saber que Lina Camacho passou a receber mais 40% do vencimento base pelo cargo que exerce, por inerência de funções, no Fundo de Estabilidade Tributário da Madeira.

A maior mancha gráfica é ocupada pela tomada de posse de Mário Pereira, director clínico do SESARAM, numa cerimónia que contou com poucas batas brancas e com os Presidentes da Assembleia e do Governo a ‘abençoarem’, de forma inédita, este acto. Saiba tudo nas páginas 4 e 5.

Sobre o Congresso do PSD, fique a saber que Rui Rio elogiou vultos das autonomias no arranque do 38.º congresso. A referência do líder nacional ao “partido das autonomias” pôs termo aos desentendimentos recentes com Albuquerque.

Ainda no campo político, veja o que diz o barómetro na página 10.



Na edição de hoje, o DIÁRIO dá conta de que o empresário Carlos Pereira, que é também presidente do Marítimo, está a ser ‘convidado’ a desocupar um terreno na Fundoa. Um assunto que pode acompanhar na página 13.

