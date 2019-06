Cafôfo já prepara governação e lança 100 compromissos

Cafôfo lança 100 compromissos. Esta é a notícia em manchete na dição deste domingo. O candidato do PS-Madeira quer transformar a Região propondo um novo modelo de desenvolvimento assente em quatro pilares estratégicos de governação que revelamos ao pormenor nesta edição impressa. O programa é apresentado no próximo sábado.

A foto em grande destaque mostra um turista a fotografar a pitoresca cidade piscatória de Câmara de Lobos. No título, lê-se “assaltos mancham cartaz turístico”. Dois cadastrados com mais de 30 processos-crime estão no epicentro de uma onda de roubos a pessoas e furtos em veículos no Pico da Torre, Câmara de Lobos.

O Festival Atlântico terminou ontem com o espectáculo piromusical extraconcurso ‘Glorius’, a cargo da Macedos Pirotecnia, e consagrou a Polónia como vencedora.

Os madeirenses estiveram em grande destaque nos Jogos Europeus, com destaque para Pedro Silva, que conquistou o ouro ao ajudar a selecção portuguesa a fazer história no futebol de praia, e Marco Freitas que venceu jogo decisivo no ténis de mesa, tendo valido o bronze.

Na telenovela da TVI há também madeirenses. São 40 os que participam na produção nacional que ontem ‘rodou’ nas Achadas da Cruz.

Noutros palcos, a Alameda do Artista é lançada amanhã, em Machico.

