“Cafôfo é a barriga de aluguer de Costa”, considera Albuquerque

A entrevista a Miguel Albuquerque faz a manchete da edição impressa de hoje do DIÁRIO. Ao DIÁRIO, o cabeça-de-lista pelo PSD às eleições regionais mostra-se confiante na reconquista de uma “maioria confortável” do PSD, garante que não vai governar “a qualquer preço” e não exclui um acordo à direita. Além disso, avança que uma viragem à esquerda nas eleições, “será uma desgraça para a Madeira”. Ainda para ler nas páginas 24 e 25, o presidente do Governo Regional elege o primeiro-ministro como principal adversário, promete baixar impostos e manter Calado na equipa.

Nesta edição, conheça ainda o caso do padre que foi condenado por ofensa à IURD. Um panfleto a alertar paroquianos para o “perigo” que representava a chegada do novo culto à Calheta valeu condenação em tribunal. Saiba mais pormenores na página 3.

Já na página 7, damos a conhecer o destino da escola Atlântico, que tem de deixar o edifício 2000.

Lançando um olhar à área ambiental, saiba através da página 10 que a reciclagem aumentou 20% na Região.

Por fim, nos nossos casos do dia, explanamos o incêndio que deflagrou em São Vicente, ontem, mobilizando vários meios, entre eles o helicóptero, e que levou à detenção de dois jovens por suspeita de fogo posto.

