Cabeça-de-lista da CDU pela Madeira às legislativas revelado hoje

O cabeça-de-lista da CDU pela Madeira à Assembleia da República é anunciado hoje às 18h30 pelo secretariado nacional da coligação que junta o Partido Comunista (PCP) e o Partido Ecologista Os Verdes. O anúncio será feito através de um comunicado e vai incluir ainda outros nomes a concorrer às eleições legislativas marcadas para 6 de Outubro.

O partido escolheu divulgar faseadamente as pessoas que encabeçam as listas pelos vários distritos, tendo já apresentado no passado dia 6 o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, como líder da lista da CDU por Lisboa. Rita Rato lidera pelo círculo eleitoral da Europa, Carla Cruz por Braga, Francisco Lopes por Setúbal e Miguel Viegas, pelo círculo de Aveiro.

A CDU conta ter a lista completa de todos os cabeças-de-lista da CDU às eleições legislativas divulgada até ao final de Junho.