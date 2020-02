‘Buraco do Fojo’ voltou a ser tapado de terra

O ‘Buraco do Fojo’ localizado no Passeio Público Marítimo entre a Ponta Gorda e a Ponta da Oliveira, junto ao Grand Pestana Hotel, voltou a ser aterrado. A ‘cratera’ que ali persistia há mais de uma década foi coberta de terra esta sexta-feira, numa operação promovida pela Câmara Municipal do Funchal que implicou o condicionamento da circulação pedonal e a mobilização de diversos meios, incluindo camiões que procederam ao transporte da terra descarregada no interior da zona colapsada.

O ‘Buraco do Fojo’ como é conhecida a gruta vertical, resultado do desmoronamento de um canal vulcânico que desemboca no mar, no início da segunda metade do século passado terá sido usado como ‘aterro sanitário’ pela autarquia funchalense.

Com a criação da Promenade do Lido e o prolongamento do Passeio Público Marítimo até ao ‘Centromar’ o ‘Buraco do Fojo’ viu a sua ‘chaminé’ ser coberta. Na altura foi feito um aterro no sentido de viabilizar a obra. Que viria a colocar em risco a estabilidade do corredor pedonal naquela zona quando em 2007 o ‘Buraco do Fojo’ cedeu. Nesse ano parte do pavimento abateu obrigando a Câmara Municipal a tomar medidas de precaução para salvaguardar a segurança dos muitos utentes que diariamente ali circulam.

O perímetro de segurança criado, inicialmente apenas com uma rede metálica em redor, posteriormente com a colocação também de chapas metálicas, durou até aos últimos dias. Entretanto com o passar dos anos foi piorando a imagem do interior do inestético ‘buraco’ que foi ficando parcialmente encoberto por um manto de vegetação daninha que acabou por tomar conta do espaço.

A Câmara Municipal decidiu agora avançar com uma solução semelhante à praticada no passado, tapando com terra a depressão natural. Assegura a autarquia que a situação no local encontra-se estável, “conforme a monitorização que é feita regularmente pelo Serviço Municipal de Protecção Civil”.

Resta saber se com esta medida as barreiras e taipais continuarão colocadas para preservar uma distância de segurança para os transeuntes.