‘Bouquet of Emotions’ brilhou na noite do Funchal

O Festival do Atlântico, espectáculo piromusical desde a Pontinha, que intermediou as actuações em palco na Praça do Povo da segunda noite do Festival Raízes do Atlântico, acabou por atrair esta noite milhares de pessoas, entre madeirenses, residentes e turistas, nacionais e estrangeiros.

A empresa polaca Surex Firma Roszinna deu cerca de 15 minutos de fogo de artifício bem conjugado com música que acabou por ser uma união perfeita num sempre luminoso, brilhante, colorido e ruidoso trepidar de pólvora de vários tipos.

Denominado “Bouquet of Emotions” fez por merecer os aplausos de quem assistiu ao vivo, mas também de quem, estando longe ou não podendo sair de casa, assistiu pela transmissão que o DIÁRIO proporcionou através da sua página de Facebook (que pode ver ou rever aqui), com um final apoteótico como é tradição na Madeira.