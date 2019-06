Bordado Madeira na Luxury Design & Craftsmanship SUMMIT

Nos próximos dias 26 e 27 de Junho, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanto da Madeira, IP – RAM, no âmbito das suas competências e dando continuidade às ações de proteção e divulgação do bordado e do artesanato regional, far-se-á representar na II Edição do Luxury Design & Craftsmanship SUMMIT, que tem lugar no Multiusos da cidade de Gondomar, Distrito do Porto.

Trata-se de um evento que, apesar de recente, regista uma procura significativa, por parte dos visitantes, na sua maioria motivados pela vasta qualidade e diversidade da oferta expositiva e respectivos representantes/participantes, de entre os quais se destacam designers, mestres artesãos e emergentes, amantes das artes, empreendedores e estudantes, e algumas das mais importantes entidades e marcas de renome de Portugal e da Europa como a Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, o conceituado INMA (Institut National des Métiers d’Arts), os artistas Nini Andrade Silva, Emmanuel Badled e Vítor Agostinho, e marcas de renome como Swarovski, Bentley e Assouline.

Este certame pauta também pelo dinamismo, já que no seu decurso ocorrem diversas ações promocionais como painéis de discussão e mesas redondas, enfocados na temática das novas tendências do Design, Marketing e Artesanato de Excelência.

A interactividade com o público é também garantida, nomeadamente através de um live showcase protagonizado por 15 mestres artesãos, concedendo especial destaque às Artes & Ofícios como a talha, azulejaria, a cinzelagem, entre outros, bem como, o Bordado Madeira, cuja representação é assegurada pelo IVBAM, IP-RAM que garantirá a presença de uma bordadeira em actividade e exposição de peças também de Bordado Madeira.

Paralelamente algumas das melhores peças produzidas à mão por artistas reconhecidos a nível europeu são postas em evidência numa galeria temporária, a ter lugar dentro do mesmo recinto e durante a realização desta nova edição da Luxury Design & Craftsmanship SUMMIT.

Esta ação promocional é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.