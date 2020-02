Bombeiros de Câmara de Lobos vão receber 264 mil euros da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, realizou esta manhã, a 65.ª reunião, respeitante ao quadriénio 2017-2021,onde foi deliberado atribuir um apoio de 264 mil euros à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (AHBVCL).

Segundo o presidente da Câmara, Pedro Coelho, o apoio hoje aprovado, decorre das atribuições legais, no âmbito das competências municipais nos domínios da Segurança, Saúde Pública e Proteção Civil, e dá continuidade ao empenho da autarquia na promoção de políticas de bem-estar, comodidade e protecção da comunidade.

Este apoio vem garantir a operacionalidade, capacidade de intervenção e grau de prontidão do dispositivo de socorro da Corporação da AHBVCL, dotando esta entidade com capacidade de resposta às solicitações de socorro e emergência, por parte da população, bem como o cumprimento da sua missão de protecção de pessoas e bens.

O presidente da Câmara referiu ainda que a AHBVCL tem um papel determinante, não só na proteção e socorro às populações, mas também como parceiro central na assistência a iniciativas promovidas pela autarquia e pelas juntas de freguesia do concelho, tornando-se essencial garantir a operacionalidade dos seus meios e serviços. É disso exemplo o papel fundamental da corporação nos grandes eventos do concelho, como por exemplo as Festas de São Pedro, onde o dispositivo da AHBVCL é peça fundamental do Plano de Segurança promovido pelo Serviço Municipal de Protecção Civil.

A proposta foi aprovada por unanimidade.