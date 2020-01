Bolt chega hoje à Madeira com descontos de 50%

A Bolt, “a principal plataforma de mobilidade europeia”, alarga a sua área de actuação fora de Portugal continental, com a chegada à Madeira, “onde já tem motoristas prontos a aceitar as primeiras viagens”.

Em comunicado de im+prensa revelado esta manhã, a Bolt em Portugal, através de David Ferreira da Silva, refere que “expandir a nossa presença além do continente é um passo importante para a Bolt”. “Ao estrear o nosso serviço no arquipélago da Madeira, estamos a possibilitar uma experiência de viagem mais cómoda, rápida e segura a todos os que vivem e visitam a ilha diariamente, como estamos a criar novas oportunidades de rendimento para os vários motoristas que trabalham nesta zona do país”, refere.

A Bolt tem vindo a reforçar a sua presença de norte a sul de Portugal, disponibilizando os seus serviços a mais de 80% da população. Além de Lisboa, Porto e Algarve, já atua em cidades na zona norte como Braga, Aveiro, Leiria, Guimarães, Coimbra, Águeda, Figueira da Foz, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, e na zona centro, em cidades como Estoril, Cascais, Ericeira, Setúbal e Alverca do Ribatejo.

A acompanhar a chegada à ilha da Madeira, a Bolt, a plataforma com os preços mais baixos na região, oferece ainda um desconto de 50% para as primeiras 5 viagens de novos utilizadores, Para utilizar a App, basta fazer o download num dispositivo iOS e Android, criar conta e introduzir um método de pagamento.

Atualmente, a Bolt tem 30 milhões de clientes em mais de 35 países em todo o mundo e tornou-se líder no serviço de ride-hailing na Europa e na África, permitindo que os utilizadores acedam a viagens mais rápidas e ecológicas nos centros urbanos.

A Bolt era anteriormente conhecida como Taxify.