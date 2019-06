Bispo anula expulsões na Misericórdia de Machico

A decisão do novo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, de anular as expulsões do ex-provedor da, Luís Delgado, e do antigo tesoureiro, António Vítor, na Santa Casa da Misericórdia de Machico, faz manchete na edição desta quarta-feira do DIÁRIO.

Uma decisão fundamentada em diversas irregularidades processuais cometidas e que determinam a reintegração daqueles dois elementos.

No Dia do Ambiente, que hoje se comemora, fica-se a saber que a Administração Pública irá retirar, até ao fim do ano, todos os produtos descartáveis em plástico. É o que avança a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, em entrevista ao DIÁRIO. A mesma secretaria coloca a água como a principal prioridade dos próximos anos.

A incerteza quanto à data de reabertura do Complexo Balnear do Lido é outro assunto que merece chamada de 1.ª página na nossa edição de hoje. Inicialmente previsto para hoje, este reabrir de portas foi adiado devido a um atraso das obras de beneficiação e renovação. A data mais provável é, ainda assim, o próximo dia 10 de Junho.

Outra notícia relevante que desenvolvemos nesta edição tem a ver com a intervenção do deputado madeirense na Assembleia da República Carlos Pereira, que conseguiu convencer o grupo parlamentar do PS a apoiar o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM). Desta forma, os socialistas vão viabilizar propostas do PSD, que prevêem segurança armada a bordo dos navios de bandeira portuguesa.

No desporto, o grande destaque vai para o jogo entre Portugal e Suíça, a contar para a fase final da Liga das Nações, que se realiza esta noite. E onde se fica a saber, entre outras notícias, que Cristiano Ronaldo não é a única preocupação para a selecção helvética.

Tudo isto e muito mais para ler na edição de hoje do DIÁRIO.