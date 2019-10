Batalhão 4911/74 celebra 44 anos de regresso de Angola

Para celebrar os 44 anos do regresso de Angola do Batalhão 4911/74, está a ser organizado um jantar convívio para todos os camaradas veteranos, amigos e seus familiares.

Este evento irá realizar-se no dia 26 do corrente mês (sábado) na cidade do Funchal.

Neste sentido, a organização apela aos interessados que entrem em contacto através do nº 965508339.

Saliente-se que, segundo a página do Batalhão 4911/74 criada no Facebook, “sob as ordens do Capitão Miliciano de Infantaria, António José Lopes de Morais Carrapatoso, foi cumprida a nossa missão no processo de descolonização de Angola, processo que decorreu entre os meses de Janeiro e Outubro do ano de 1975, ano da sua independência. A partir daí Angola passou a ser um Estado Democrático, tendo para isso sido eleito Agostinho Neto, o primeiro Presidente da República Democrática Angolana.”