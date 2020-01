Bandeira Verde hasteada sexta na Universidade da Madeira

Na próxima sexta-feira, dia 17 de Janeiro, decorre no Campus Universitário da Penteada, a cerimónia do hastear da Bandeira Verde do Politécnico da Universidade da Madeira (UMa).

A Bandeira será hasteada às 11 horas, ao som da Tuna Universitária da Madeira (TUMa). A cerimónia prossegue com as intervenções do Presidente da Associação Académica, Carlos Abreu; do Director Regional de Ordenamento do Território e Ambiente, Manuel Ara Oliveira; da Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo; e do Reitor da UMa, José Carmo. Pelas 11h30, será visitado o circuito de boas práticas ambientais na UMa.

A atribuição do Galardão Bandeira Verde decorre das actividades desenvolvidas pelo Politécnico da UMa durante o ano académico 2018/2019, em prol de um ambiente sustentável. No presente ano académico, o Politécnico continua inscrito no Programa Eco Escolas, estando a implementar o respectivo plano de acção.