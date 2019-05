Banda do Panda dá concerto gratuito no Parque de Santa Catarina em pleno Dia da Criança

Foi apresentado esta manhã, na Câmara Municipal do Funchal, o ‘Concerto da Banda do Panda’, que decorre no próximo sábado, 1 de Junho, no Parque de Santa Catarina, uma efeméride que assinala o Dia da Criança e que proporcionará às famílias um espectáculo conceituado e de acesso totalmente gratuito.

Segundo o director de Marketing do DIÁRIO, parceiro da CMF neste evento, o Panda “trará uns amigos, que serão os ‘Super Wings’, e onde se espera uma grande afluência de pessoas, crianças e famílias” num espaço verdejante que irá abrir pelas 15 horas, onde o ponto alto do espectáculo dá-se às 17 horas. Já as portas do recinto irão encerrar por volta das 19 horas, com um especial foco na segurança.

“No recinto estão previstas outro tipo de animações, desde insufláveis até pinturas faciais e alguns comes e bebes, portanto, tudo se conjuga para termos uma tarde agradável e um serão de sábado, se o tempo ajudar, muito interessante com o convívio entre famílias e é o que se pretende com este dia, o Dia da Criança”, referiu Carlos Perneta, alertando os interessados que levem chapéu e protector solar para se precaverem do forte sol que se faz sentir ultimamente.

Passando depois a palavra à vereadora da autarquia, Madalena Nunes, a edil garantiu ser “um grande prazer” estabelecer “pela terceira vez, pelo terceiro ano consecutivo”, esta parceria, “que acontece no Dia da Criança, e que nos traz logo vários factores que conjugados dão, de certeza, sucesso garantido”.

“Temos crianças, famílias, muita alegria e cultura. É isso que faz com que a cidade fique muito mais dinâmica e faz também com que se aumente a coesão social na cidade. É um investimento que nós temos feito nesta área do entretenimento para crianças muito jovens e para as famílias, porque sabemos que são momentos inesquecíveis que vão acontecer no Parque de Santa Catarina”, afirmou Madalena Nunes, anunciando que o espaço estará totalmente reservado à iniciativa que no ano passado arrastou “mais de três mil pessoas”, de tal maneira que a organização “teve mesmo de encerrar os acessos por questões de segurança”.

Ainda de acordo com a vereadora com o pelouro da Educação o investimento da autarquia cifra-se nos 30 mil euros, muito à custa das entradas que são totalmente gratuitas e das actividades introduzidas no interior do recinto.