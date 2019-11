Aviso de agitação no mar e chuva sobretudo a Norte e terras altas

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso para agitação marítima forte, tendo em conta a previsão do estado do tempo para a orla marítima até às 6 horas de amanhã. Segundo a autoridade marítima, a partir da informação enviada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto um aumento da ondulação durante a noite e a visibilidade irá diminuir.

Hoje a água está a 22ºC, com ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 2,5 metros no final do dia, e depois para 3 a 4 metros durante a noite na costa Norte. Na costa Sul começam de Sul/Sudoeste com 1 metro, aumentando para 1 a 1,5 metros no final do dia e depois para 2 a 3 metros também durante a noite. Neste período, segundo a Capitania, a visibilidade passa de boa a moderada para moderada a fraca. O vento será do quadrante Norte, fraco a bonaçoso, por vezes moderado, tornando-se quadrante Oeste bonaçoso a moderado a partir do início da tarde, aumentando para fresco a muito fresco durante a noite e tornando-se quadrante Norte no final, pelo que é recomendado que os proprietários dos barcos e armadores tomem as devidas precauções para que permaneçam nos portos de abrigo.

Quanto à restante previsão do IPMA para hoje, a chuva fica sobretudo pelo Norte e terras altas, a cair sob a forma de aguaceiros em geral fracos nesta terça-feira, sobretudo até ao final da manhã e depois no final do dia. Esta terça-feira será novamente de muitas nuvens e algum vento, que pode chega em terra aos 40km/h. Começará de Norte e vai rodar para o quadrante Oeste.

No Funchal conte com a possibilidade de chuva, com muitas nuvens, excepto durante a tarde. O vento será fraco, tornando-se moderado, até 25 km/h, de Sudoeste no final do dia. A temperatura vai subir aos 23ºC, o mesmo no Lugar de Baixo. No Porto Santo hoje o valor máximo a registar nos termómetros não irá além dos 21ºC. Quanto às mínimas, serão de 17ºC no Funchal e Lugar de Baixo e de 16ºC no Porto Santo.

Em Câmara de Lobos e no Porto Moniz a temperatura máxima esperada é de 22ºC, a mínima de 18ºC na primeira localidade e de 17ºC na segunda. No Caniçal e em Santa Cruz será de 21ºC e 17ºC, respectivamente. Em Machico conte com 16ºC - 22ºC como valores de referência; em São Vicente desce aos 14ºC e sobe aos 21ºC na parte mais quente do dia. Ponta do Pargo e Santana têm a máxima mais baixa, 20ºC, e mínima de 15ºC.