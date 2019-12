A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 18 horas do dia 5 de Dezembro, quinta-feira.

A ondulação poderá chegar até aos 5 metros na costa norte e aos dois metros na costa sul.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, refere nota assinada por José Luís Guerreiro Cardoso, capitão do porto.