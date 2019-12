Aviso de agitação marítima forte até amanhã para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal recebeu há pouco um aviso de agitação marítima forte que irá prolongar-se até às 18 horas de amanhã. O comunicado foi enviado pelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O vento soprará de quadrante Oeste fresco a muito fresco, enquanto a visibilidade será boa a moderada, por vezes a partir do final da manhã.

A ondulação na Costa Norte prevê ondas de noroeste de 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros.

Já na costa sul as ondas serão de sudoeste de 1,5 a 2,5 metros de altura.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda assim a que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.