Avião com quase 300 turistas aterra no Porto Santo

Segunda-feira é o dia com mais tráfego aéreo na Ilha Dourada, na época de Verão, com muitos charters a aterrar no Porto Santo, sobretudo oriundos de Inglaterra e Portugal Continental.

O destaque de hoje (9 de Setembro) vai para um avião da TUI, um B 767-300 com capacidade para quase 300 pessoas, que chegou ao Aeroporto do Porto Santo, por volta das 10 horas, proveniente de Manchester, e partiu por volta das 11h30.

Com o final do Verão a aproximar, prevê-se uma diminuição do movimento aeroportuário na Ilha Dourada nas próximas semanas.

De realçar, no entanto, que recomeçará em breve a operação da Dinamarca, promete trazer ao Porto Santo muitos amantes de Golf.