Autarquia lamenta “aproveitamento político” e garante que decisão de encerrar feira do Santo é “definitiva”

Através de comunicado dirigido à imprensa, o presidente da Câmara Muncipal de Santa Cruz veio a público comentar a manifestação que decorre, neste momento, no edifício dos Paços do Concelho santa-cruzence, por parte dos feirantes do Santo da Serra.

Filipe Sousa lamenta “o aproveitamento político” por parte da CDU, um partido que, segundo o autarca, “quase desapareceu nas últimas eleições e que promove uma política arruaceira, que coloca em causa o normal funcionamento de um serviço público e prejudica, desta forma, todos os munícipes de Santa Cruz”.

O presidente da Câmara refere igualmente que a decisão tomada pelo seu executivo foi “perfeitamente legal e ponderada” e lembra que “não encerrou a Feira do Santo da Serra, mas sim cessou o contrato de arrendamento com a Diocese do Funchal, por claro incumprimento dos feirantes, que não pagam renda e que manifestaram sempre resistência durante os seis anos em que se tentou fazer acordos de pagamento”.

“O que existe no Santo da Serra é um claro caso de injustiça perante os cidadãos que cumprem os seus deveres, que pagam os seus impostos e rendas, e que cumprem as regras de viver numa sociedade democrática, onde os direitos correspondem a deveres”, sustenta Filipe Sousa.

“Gostaríamos que a CDU e o seu deputado eleito, em vez de promover a arruaça, defendesse e elogiasse todos os cidadãos que honram e cumprem os seus compromissos. A decisão tomada pela Câmara Municipal de Santa Cruz é definitiva, porque sustentada no rigor, na legalidade e porque a situação da Feira do Santo da Serra criava um desequilíbrio financeiro, uma vez que a autarquia nada recebia, tinha de pagar renda e assegurar serviços com a água, a electricidade e a limpeza do recinto. Nenhum outro empresário ou vendedor tem este tipo de benefício”, conclui.

Conforme o DIÁRIO noticiou, a partir do dia 1 de Novembro, deixa de haver feira no Santo da Serra, pelo menos nos moldes actuais. A Câmara Municipal já rescindiu o contrato de arrendamento do espaço, que é propriedade da Diocese do Funchal.

A decisão já foi tomada em reunião de Câmara, pelo executivo liderado por Filipe Sousa, e também já foi comunicada aos representantes da igreja.