Autarca do PSD volta a criticar Albuquerque

O presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres, Paulo Sérgio Ferreira, eleito pelo PSD, volta a ‘atacar’ Miguel Albuquerque. Desta vez para criticar o silêncio do presidente do Governo Regional em relação à ‘sua’ Freguesia durante a cerimónia do Dia do Concelho da Calheta, ontem realizada.

O autarca independente que foi eleito nas listas do PSD nas Autárquicas de 2013 e 2017, já depois de ter sido eleito presidente da Junta pelo CDS/PP, usou a sua página pessoal no Facebook para denunciar a desconsideração do líder madeirense. Paulo Sérgio Ferreira, que há menos de um ano ousou pedir ‘a cabeça’ de Albuquerque, sugerindo uma remodelação governamental, condena desta feita o “silêncio absoluto” do também presidente do PSD-M em relação à “freguesia mais PSD da Madeira”.

“Ontem estive na cerimônia do dia do Concelho da Calheta. No discurso do presidente da camara municipal da Calheta o Sr. Carlos Teles falou de obras para todas freguesias do nosso concelho. No discurso do presidente do governo regional Dr. Miguel Albuquerque nem uma palavra sobre a nossa freguesia. No seu discurso falou de quase todas freguesias em relação aos Prazeres a freguesia mais PSD da Madeira nestes cinco anos seguidos silêncio absoluto”, escreveu o autarca.