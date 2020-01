Autarca da Calheta deixa aviso ao secretário do Mar sobre expansão da aquacultura

Carlos teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, já reagiu às declarações do secretário regional do Mar, afirmando que espera que o Governo Regional cumpra o que prometeu, em vésperas de eleições regionais, e não avance com a expansão dos projectos da aquacultura para Oeste, no concelho da Calheta.

Em declarações do DIÁRIO, o autarca da Calheta manifestou-se surpreendido com as declarações de Teófilo Cunha, que ontem, à RTP-Madeira, disse que nada impedia o Governo Regional de expandir a aquacultura para a zona Oeste, na costa sul da ilha da Madeira, numa altura em que o projecto para a Ponta do Sol tem ‘luz verde’ para avançar.

Tal como na Ponta do Sol, também no concelho da Calheta foi mal recebida a pretensão do Governo Regional viabilizar a concessão novas áreas marítima para a exploração da aquacultura para além da que actualmente existe, no Arco da Calheta.

“Esperto que o Governo Regional cumpra com o que prometeu à população”, deixou o aviso Carlos Teles, recordando o compromisso assumido a dois dias antes das eleições pelo secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, que à data assumia também a pasta do mar.

O secretário regional do Mar, Teófilo Cunha manifestou ontem, à RTP-Madeira, que a Madeira tem condições excelentes para a aquacultura, dispondo de mais de 20 anos de experiência sobre o método de produção de peixe.

Lembrou a necessidade de garantir sustentabilidade dos recursos marinhos e apontou a oportunidade para a Madeira obter rendimento num país que importa da Grécia todos os anos 18 mil toneladas de dourada, espécie que tem grande potencial na Região para a produção em viveiro.

Na Madeira há três explorações de aquacultura na Baía da Abra, Campanário a Arco da Calheta, mas há mais duas zonas definidas para a concessão na Ponta do Sol na área marítima entre a vila da Calheta e o Jardim do Mar.

O secretário regional do Mar está empenhado em promover um trabalho pedagógico para informar a população sobre o processo seguro da aquacultura, lembrando que hoje em dia cada 10 quilos de peixe que as pessoas compram, 6 é proveniente da aquacultura.

O governante, eleito pelo CDS, considera que a Madeira não pode desperdiçar a produção de um recurso que já representa uma produção anual de mil toneladas de peixe, um negócio que ronda os 5 milhões de euros e que garante 30 postos de trabalho directos e 70 indirectos.