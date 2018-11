Aumentou o número de luso-venezuelanos inscritos no Instituto de Emprego da Madeira

O número de inscritos oriundos da Venezuela tem aumentado no Instituto de Emprego da Madeira. No final do mês de Outubro, eram 1.298, o que corresponde a mais 407 inscritos do que o número apurado em Outubro de 2017, ou seja, a um crescimento homólogo de 45,7%. Efectivamente, o número de inscrições de oriundos da Venezuela mantém-se muito elevado nos últimos meses, contando-se 1.680 desempregados inscritos desde o início do ano.

“Só este mês de Outubro, tivemos 216 pessoas oriundas da Venezuela. Estas pessoas vão ser tratadas como todos os madeirenses, sendo este um trabalho contínuo”, disse Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais.

No geral, a governante avançou que, no final do mês de Outubro de 2018, o desemprego registado fixou-se em 15.972 inscritos, menos 1.129 desempregados do em que Outubro de 2017 (-6,6%) e menos 4.414 do que em Outubro de 2016 (-21,7%).

