Em 2019 deram entrada nos tribunais da Comarca da Madeira 2.126 processos para cobrança de dívidas no valor global de 120 milhões de euros. Número de processos por insolvência também subiu. Já o dos divórcios diminuiu. Há ainda muitos outros indicadores e curiosidades para descobrir nas páginas 6 e 7 do DIÁRIO, cujo assunto faz manchete esta segunda-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias.

A foto principal de capa ilustra a derrota do Marítimo em casa: “‘Frango’ e falta de eficácia derrotam Marítimo - Erro monumental do guarda-redes dos verde-rubros foi fatal numa partida em que o Marítimo acabou por perder por duas bolas a uma frente ao Aves. Ainda em termos de futebol saiba que o Nacional bateu o Leixões e subiu à liderança isolada da II Liga.

Ao lado poderá ler que o actual director clínico defende Mário Pereira - Victor Teixeira assegura que o sucessor na direcção clínica no Hospital será “muito mais pacífico do que esperam”. Ainda relacionado com este tema noticiado pelo DIÁRIO, saiba que a presidente do SESARAM diz que “não tem nada a ver” com desassossegos do médico Mário Pereira que toma posse esta semana como novo director clínico. Finalmente, contamos-lhe que a Madeira não tem quartos hospitalares com pressão negativa, indicados para o isolamento em caso de infecção pelo coronavírus.

No lado direito da capa surgem duas outras chamadas: Greve de estivadores em Lisboa atrasa chegada de mercadorias e Assembleia vai ter delegação no Porto Santo.

