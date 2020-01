Associação Diáspora no Mundo realiza conferência na Ribeira Brava

A Biblioteca Municipal da Ribeira Brava acolhe esta quinta-feira, às 17 horas, a conferência ‘Diáspora Madeirense: contributos dos que regressam à Região Autónoma da Madeira’, organizada pela ADNM - Associação Diáspora no Mundo, para dar a conhecer os processos desenvolvidos por portugueses ou lusodescendentes que retornam à ilha.

Correia de Jesus, ex-Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Helena Pestana, Presidente da Associação Presença Feminina, e Carlos Fernandes, Deputado da Assembleia Legislativa Regional, são os oradores convidados para destacar as experiências vividas por muitos portugueses após a Revolução de Abril de 1974, até à actualidade. O evento contará ainda com a presença de várias personalidades ligadas à emigração e às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

A ADNM - Associação Diáspora no Mundo foi criada em Dezembro de 2018 com o objectivo de promover e estimular iniciativas informativas, recreativas, culturais, sociais, académicas e humanitárias junto dos portugueses e das comunidades onde se encontram, para estreitar os laços de amizade, a cooperação e a solidariedade entre os seus associados, estabelecer intercâmbios e convénios de cooperação com associações congéneres estrangeiras, regionais e nacionais para criar uma forte ligação entre os diversos actores da nossa sociedade.