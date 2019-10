Associação Acreditar assinala 25 anos com corrida solidária a 12 de Outubro

Desde 1994, que a Acreditar está presente em todos os centros de oncologia pediátrica do país.

Em 25 anos acompanhou mais de 10 mil famílias em 4 regiões, construiu 3 casas, entregou 22 bolsas de estudo, brincou em 50 campos de férias e conta conta com cerca de 650 voluntários em todo o país, que a cada necessidade sentida dão voz na defesa dos direitos das crianças com cancro e suas famílias.

Assim, para celebrar o seu 25.º aniversário e assinalar este louvável trabalho, a associação irá promover, no próximo dia 12 de Outubro, uma caminhada em simultâneo nas quatro cidades portuguesas onde tem presença: Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal.

No Funchal, a caminhada irá ligar Jardins do Lido até à Câmara Municipal, entre as 10h e as 12h30:

A inscrição pode ser realizada presencialmente na Casa Acreditar do Funchal (sita à Av. Luís de Camões, Complexo Habitacional do Hospital, bloco 3, r/c esquerdo), por telefone (291 742 627 ou 91 254 99 72), ou online aqui.

O interessados têm duas opções: o ‘kit 1’, que inclui seguro, saco, t-shirt, boné e cantil de alumínio, mediante um donativo mínimo de 7,50 euros; o ‘kit 2’, que inclui seguro, saco, t-shirt e boné, por um donativo mínimo de 5 euros.

De realçar também que a associação vai aumentar também a capacidade da Casa Acreditar de Lisboa onde, gratuitamente, estão alojadas famílias de crianças em tratamento no IPO Lisboa. De 12 passaram para 32 quartos. Esta casa é muito importante para as famílias da Madeira, quando estão no continente com as suas crianças em tratamento oncológico.

Referir ainda que, em 2018, passaram pelas casas da Acreditar de Lisboa e Coimbra 44 famílias vindas da Região autónoma da Madeira.

No total dos diversos apoios que prestados (emocional, material, económico, etc.), foram 122 as famílias acompanhadas pela Acreditar.