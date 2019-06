Assembleia Municipal vota conta de 2018 do Funchal

A Assembleia Municipal do Funchal reúne-se amanhã pelas 9 horas na Sala da Assembleia Municipal do Funchal para um sessão ordinária que entre outras coisas vai apreciar e votar as contas consolidadas de 2018 da Câmara, assim como a minuta do contrato-programa com a SocioHabitafunchal. Na ordem de trabalhos está ainda a apreciação e votação relativa à atribuição das Medalhas de Mérito Municipal, Grau Ouro, ao Comité de Geminação Funchal/St. Hélier; e à Associação de Amigo do Funchal em Leichelingen ‘Freundeskreis/ Funchal Madeira e.v.’ da Alemanha.

Esta reunião é pública e prevê um período para intervenção dos cidadãos. Os interessados devem se inscrever através do endereço electrónico [email protected]