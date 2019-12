Assembleia Legislativa da Madeira prepara grande recepção ao Cardeal Tolentino Mendonça

O parlamento madeirense tem preparado um grande espaço para acolher todas as pessoas que queiram acompanhar a atribuição da Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira ao Cardeal D. José Tolentino Mendonça. No exterior, junto à capela e porta principal, há um recinto coberto com capacidade para 250 lugares sentados, onde público pode presenciar a chegada do Cardeal e ainda seguir a cerimónia, através ecrãs gigantes e de um sistema de som montados para o efeito.

A chegada do Cardeal D. José Tolentino Mendonça está prevista acontecer pouco depois das 10h30, desta segunda-feira. O novo membro do Colégio Cardinalício vem acompanhado pelos familiares e pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Antes da cerimónia é recebido pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, na ‘Sala Rosa’ do parlamento, onde lhe será oferecido, das mãos do escultor Ricardo Veloza, um graffiti com a imagem do Cardeal, da autoria do próprio escultor.

Ricardo Veloza é autor de muitas esculturas na Madeira, com destaque para as estátuas de Cristiano Ronaldo, que se encontra em frente ao Museu CR7, de Cristóvão Colombo, da Autonomia da Madeira, dos Carreiros do Monte, do Trabalhador, entre muitas outras obras espalhadas pela Região, em espaços públicos e privados.

Tal como já havia sido noticiado, o Ato Solene de atribuição da Medalha de Mérito a D. Tolentino Mendonça acontece às 11 horas, deste dia 23 de Dezembro, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

A Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira foi criada há 40 anos para “galardoar as entidades singulares ou colectivas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, em vida ou a título póstumo, que tenham prestado assinaláveis serviços à Região ou que, por qualquer outro motivo, a Região entenda dever distinguir”. A competência para a sua atribuição é da Assembleia Legislativa, que, a 14 de Novembro de 2019, decidiu entregar esta insígnia a Sua Eminência o Cardeal D. José Tolentino Mendonça.

Usarão da palavra o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues e o Cardeal D. Tolentino Mendonça. A atribuição da Medalha de Mérito pelo parlamento madeirense é o reconhecimento do percurso de vida do Cardeal, poeta e professor, nascido em Dezembro de 1965, em Machico.

D. José Tolentino Mendonça, de 54 anos, é o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício, após o cardeal de Bangui (República Centro-Africana), Dieudonné Nzapalainga, de 52 anos. É autor de numerosos livros pelos quais ficou conhecido nos mais diversos quadrantes sociais. O madeirense, arquivista do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica, iniciou os estudos em Teologia em 1982 e foi ordenado padre em 1990. Estudou Ciências Bíblicas em Roma e foi professor e vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, a instituição onde fez o doutoramento em Teologia Bíblica.

Entre funções eclesiásticas e académicas publicou numerosos livros nas áreas da poesia, ensaio e teatro e colaborou em outras obras como tradutor e organizador. José Tolentino Mendonça desde muito cedo valorizou a escrita e considera a poesia “a arte de resistir ao tempo”. Como autor, já recebeu vários prémios, entre os quais o Prémio Cidade de Lisboa de Poesia (1998), o Prémio Pen Club de Ensaio (2005), o italiano Res Magnae, para ensaio (2015), o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE (2016), O Grande Prémio APE de Crónica (2016) e o Prémio Capri-San Michele (2017). Em 2015, foi um dos autores selecionados para os exames nacionais de Português.

O Cardeal já foi agraciado com duas comendas, a comenda da Ordem do Infante D. Henrique e a comenda da Ordem Militar de Sant´Iago de Espada, a que junta agora a Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira.

D. José Tolentino Mendonça é a sétima entidade a ser distinguida com a Medalha de Mérito. Já foi atribuída ao bispo D. Francisco Santana, em 1982, ao fundador do PSD Francisco Sá Carneiro, em 1982, ao primeiro presidente do Governo Regional da Madeira Jaime Ornelas Camacho, em 2001, ao primeiro presidente da Assembleia Legislativa da Madeira Emanuel Rodrigues, em 2001, ao futebolista internacional português Cristiano Ronaldo, em 2014 e a antigo presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim, em 2018.