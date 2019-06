Assembleia da República aprova renovação tecnológica da RTP-Madeira

Tal como antecipou hoje o DIÁRIO na sua edição impressa, a Assembleia da República aprovou mesmo a iniciativa política do PSD que visa a implementação e concretização urgente da renovação tecnológica da RTP-Madeira. Esta iniciativa do PSD mereceu o apoio do grupo parlamentar PS que teve a influência prévia do deputado socialista madeirense Carlos Pereira.

Em comunicado, o gabinete de comunicação do PSD Madeira cita a deputada social-democrata madeirense em São Bento, Sara Madruga da Costa: “Uma vez que durante esta legislatura o Governo da República não cumpriu com mais um compromisso que assumiu com a Madeira e não deu início à implementação da renovação tecnológica prometida na RTP-Madeira, avançamos com esta iniciativa que exige ao Governo de António Costa que inicie a implementação urgente da renovação tecnológica na RTP-Madeira”.

O PSD salienta que a iniciativa foi aprovada na Assembleia da República por maioria, com votos a favor de todas as bancadas, com excepção do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, que se absteve.

“Após esta aprovação o Governo da República ficará obrigado ao cumprimento desta deliberação maioritária da Assembleia da República”, conclui Sara Madruga da Costa.