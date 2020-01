“As propostas do PSD-M têm 3 votos garantidos, as do PS-M têm 108! Palavras para quê?”, diz Carlos Pereira

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República Carlos Pereira critica o PSD pelo “ruído” em torno das suas propostas de alteração ao Orçamento do Estado, contrapondo-as com a negociação competente e com resultados que os deputados socialistas têm vindo a alcançar.

O parlamentar socialista afirma que “há ideias e comportamentos que servem para embelezar as redes sociais, mas não acrescentam absolutamente nada à vida dos cidadãos”. “Rasgar as vestes a favor da Madeira é uma coisa bonitinha, mas, se no fim do dia os madeirenses nada beneficiam, passa a ser só propaganda, e da má”, aponta.

Carlos Pereira reconhece que ao longo dos anos “há partidos que apresentaram mais propostas do que nós”, mas questiona para que é que isso serviu, já que “na maior parte dos casos votaram sozinhos o rol de intenções, sempre desenhado ad hoc, sem compromissos dos próprios partidos que representam e que, paradoxalmente e até algo embaraçoso, nem se comprometeram com as propostas, e votaram contra ou brindaram essa criatividade de deputados com abstenção”. “Serviu para quê? Para diminuir o peso político e negocial de alguns deputados eleitos pela Madeira, tornando-os completamente irrelevantes na hora de concertar posições para ajudar a viabilizar os assuntos que interessa à nossa Região”, acrescentou.

Criticando o “falar grosso” e o “passar meses e meses a dizer a mesma coisa” [dos deputados do PSD], o parlamentar socialista considera que 2bom é, no contexto de enorme dificuldade, pressão e competição, ser capaz de obter resultados”, algo que só é possível com credibilidade e competência.

No entender de Carlos Pereira, se os resultados são apenas a “evidente incapacidade negocial na sua própria família política e o derrubar de pontes dentro do seu próprio partido”, indispensável para construir soluções na Assembleia da República, então “esses protagonistas devem repensar o caminho irrelevante que têm seguido, onde apenas sobram estatísticas e ruído”.

O deputado refere ainda que fazer um trabalho para a fotografia e para a estatística “pode resultar uns tempos e disfarçar o que é verdadeiramente irrelevante”, mas vinca que “sempre a mesma incapacidade para os mesmos medíocres resultados cansa e faz-nos pensar se os madeirenses querem barulho inconsequente ou negociação competente, rigorosa e com resultados”. De resto, o socialista sustenta que a herança que apresenta «não é ruidosa, mas é proveitosa».