‘Artania’ faz escala no Porto Santo amanhã

O Porto Santo recebe, amanhã, a escala de um navio de cruzeiros. O ‘Artania’, do operador alemão Phoenix Reisen, que vem do Funchal, deve chegar cerca das 6h00 e tem a partida para Málaga, no sul de Espanha, prevista para as 15h00. O navio é um clássico, construído em 1984 e tem capacidade para cerca de 1.200 passageiros e uma tripulação de 537 elementos.

Também amanhã, o Porto do Funchal recebe dois navios que, em conjunto, transportam perto de 4.500 passageiros.

O ‘Queen Elizabeth’, da Cunard e o ‘Aurora’, da P&O Cruisses, têm chegada prevista para as 6h45. Vêm de Southampton e têm o mesmo destino: Santa Cruz de La Palma, nas Canárias.