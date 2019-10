Arranca esta quinta-feira a sexta edição da Cidade do Empreendedor

Amanhã, pelas 18 horas, realiza-se a sessão de abertura do sexta edição da Cidade do Empreendedor, nas instalações do Madeira Tecnopolo. Um evento organizado pela Associação de Jovens Empreendedores Madeirenses (AJEM), em parceria com a Start Up Madeira, que irá contar com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque,.

A iniciativa decorre entre amanhã e 27 de Outubro e continua a ter como objectivo principal o de informar, apoiar, promover e potenciar ideias, negócios, qualidades e características dos jovens da Madeira em todos os sectores da actividade económica.

A feira pretende ainda potenciar a promoção de casos de sucesso, de oportunidades de investimento e da criação de emprego e de empresas na Madeira.

Esta feira de empreendedorismo e inovação é composta por 115 stands e reúne 120 instituições.

A organização do espaço da feira é delineada por várias ‘ruas/estradas’ temáticas, de forma a facilitar a identificação e orientação dos visitantes.

Durante os quatro dias são esperados cerca de 12 mil visitantes à feira.