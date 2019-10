Armadores internacionais em Portugal elogiam trabalho dos últimos seis anos

Também a European International Shipowners Association of Portugal (EISAP), associação representativa dos armadores internacionais com navios registados em Portugal, expressou a sua felicidade pela posição de 15.º lugar de Portugal no ranking mundial de países com registos internacionais de navios, resultados da OCDE divulgados hoje na edição impressa do DIÁRIO.

Para Jörg Molzahn, membro da direcção da EISAP, os dados ainda reconhecimento do trabalho feito pelas entidades e empresas na Madeira. “Estamos felizes por Portugal ter sido elogiado pela OCDE, algo muito significativo e que é um reconhecimento ao trabalho feito na Madeira, pela SDM e pelo Governo Regional, nos últimos seis anos”, disse. “Os armadores também deram o seu contributo, trazendo navios de qualidade e apostando no registo português”.

A EISAP sublinha, no entanto, que o trabalho não está concluído. “Neste momento, para continuar a crescer é obrigatório conseguir que o MAR penetre em mercados como o grego, conseguindo ainda gerar mais confiança no sistema internacional. Para isso, é urgente alterar, em Lisboa, o Decreto-Lei que enquadra o registo, nomeadamente na questão das hipotecas, algo que a EISAP e a SDM vêm pugnando para que aconteça”, acrescentou Molzahn.