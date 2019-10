ARM diz que a qualidade da água na Ponta do Sol está “dentro dos parâmetros”

A Câmara Municipal da Ponta do Sol, por intermédio do seu vice-presidente, Sidónio Pestana, confirmou os casos de indisposição com crianças da escola da Lombada, tendo acrescentado que a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) foi notificada sobre o sucedido.

“Na sequência contactámos a ARM, que é o fornecedor de água do concelho, e fomos informados que as análises de rotina estão dentro dos parâmetros normais. Além disso, fizemos uma comunicação, no Facebook, pedindo às pessoas dessa zona para que tomem alguns cuidados necessários com a água potável da torneira”, referiu Sidónio Pestana.