ARAE recebeu 3.300 queixas dos consumidores na Madeira

Bom dia! A ARAE recebeu 3.300 queixas dos consumidores madeirenses em 2019.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica que as grandes superfícies, supermercados e empresas de telecomunicações geraram o maior número de reclamações efectuado junto das Actividades Económicas. Este ano registaram-se mais 412 queixas do que em 2018.

Eis as restantes chamadas de primeira página:

‘Morte de dois turistas em vereda choca Porto Santo’

Polícia Judiciária não foi chamada a intervir no caso;

‘Escola Hoteleira reduz calendário escolar’

Administrador confirma que ano lectivo passa a ter 34 semanas em vez das 40 programadas inicialmente;

‘Psicólogos querem alargar presença a outras áreas’

Presidente da delegação regional da Ordem defende a entrada de profissionais nas empresas e no Desporto;

‘Reflorestação do Parque Ecológico concluída até ao fim de 2020’

