ARAE investiga empresas de aparelhos auditivos na Madeira

A manchete desta edição de quarta-feira do DIÁRIO dá conta que a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) está a investigar diversas empresas por venda agressiva de aparelhos auditivos, cujas principais vítimas são a população idosa. Há 110 queixas registadas junto do Serviço de Defesa do Consumidor.

Destaque, também, para as críticas de que está a ser alvo o Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, na sequência de disparos de salvas dados por civis no Torneio de Golfe Zona Militar da Madeira. A prática motiva contestação dentro das Forças Armadas, mas o comandante alega que a prática não é ilegal.

O pagamento de uma renda, no valor de oito mil euros mensais, que a Secretaria da Saúde irá pagar à Região pelo espaço que ocupa na Rua da Carreira é outro tema em evidência nesta edição de 23 de Outubro.

Na política, o assunto forte é a posição assumida pelo coordenador regional do Bloco de Esquerda, Paulino Ascenção, que na análise dos resultados eleitorais, na Mesa Nacional, aponta a uma facção do partido, que considera ter provocado uma “divisão interna”. Ainda assim, o dirigente manifesta disponibilidade para continuar a liderar o BE na Madeira.

No desporto, o grande destaque vai para a confirmação da presença de dois madeirenses nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois de Carlos León, que irá dirigir a modalidade de ténis de mesa, também João Rodrigues está confirmado nas olimpíadas, desta feita não para competir como aconteceu nas últimas sete edições, mas sim para acompanhar os atletas nacionais presentes neste grande evento desportivo planetário.

