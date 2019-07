ARAE faculta esclarecimentos sobre o Livro de Reclamações Electrónico no Porto Santo

A Autoridade Regional de Actividades Económicas (ARAE), em articulação com a Direcção Regional de Administração Pública do Porto Santo, promove esta segunda-feira, 15 de Julho, a partir das 17 horas, no Centro de Congressos, uma sessão de informação sobre o Livro de Reclamações Electrónico.

Durante dois dias (15 e 16), a ARAE estará na Loja do Cidadão do Porto Santo, para prestar serviço de atendimento, tal como na sede no Funchal, estando disponível para prestar esclarecimentos a consumidores e operadores económicos, assim como, receber queixas.

Na Quarta-feira, dia 17, a partir das 15 horas, está programada, igualmente no Centro de Congressos, uma acção de informação sobre o alojamento local, tendo em conta a entrada em vigor de alterações do quadro legal vigente.