APRAM celebra ‘Dia do Porto’ esta quinta-feira

O ‘Dia do Porto’ foi instituído em 2017 pelo Conselho de Administração da APRAM, uma alusão à data de inauguração do Porto do Funchal, a 18 de Julho de 1962.

“Este é um dia que se pretende que seja de festa na APRAM e em toda a comunidade portuária”, escreve a organização em comunicado.

As comemorações começam pelas 15 horas, com a abertura da Gare Marítima à população. Às 17 horas, depois das boas-vindas pelo Conselho de Administração, é altura para ouvir o discurso do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Pelas 17h30, será assinado um protocolo entre a APRAM e a Horários do Funchal, para depois, às 17h45, serem homenageados 32 trabalhadores dos portos que completam 35 anos de serviço. Segue-se a atribuição dos troféus aos atletas e clubes náuticos.

Os Parabéns são cantados ao porto, e o bolo cortado, às 18 horas. Quinze minutos depois, às 18h15, é altura para um espectáculo de jactos de água com um rebocador, seguido de um convívio com comes e bebes.