Aposta passa pelas ajudas à exportação

Foi esta tarde, na inauguração das novas instalações da empresa Ecobasalto, nos Canhas, que o presidente do Governo Regional referiu que o seu executivo irá empenhar-se em ajudar as empresas madeirenses a exportar os seus serviços e produtos, sobretudo no que respeita ao transporte.

Tendo voltado a lembrar que a economia madeirense cresce há 6 anos e 4 meses consecutivos, Miguel Albuquerque deu conta de que em Fevereiro avançará o já anunciado Conselho Consultivo para a Economia, organismo que contará com contributo dos empresários regionais para melhor adequar as políticas a colocar no terreno. De resto, o crescimento na ordem de 2,7% ao ano, número superiores à média nacional e europeia, tem permitido “reduzir os impostos para as famílias e para as empresas”, cenário que será para manter.

Já o secretário com a pasta da economia destacou a abertura de candidaturas para os apoios ‘Valorizar’ e ‘Empreender’, disponíveis a partir de Fevereiro, que se juntam, de resto, à linha de financiamento às empresas ‘InvestRAM 2020’ no valor de 11 milhões de euros.

Refira-se que as novas instalações da Ecobasalto representam um investimento na ordem de 1 milhão e 200 mil euros, dos quais meio milhão contou com o apoio do Governo Regional através do programa ‘Inovar’.

Além da aposta nas infra-estruturas, a Ecobasalto tem vindo a pautar a sua actuação pelo investimento na área ambiental, neste projecto representada pela reflorestação de 30 hectares circundantes à pedreira com cerca de 33 mil árvores e a construção de dois reservatórios para combate a incêndios, onde o os meios aéreos poderão, inclusive, abastecer.

Com todo este investimento, de acordo com Nuno Serrado, administrador da Ecobasalto, a empresa procura reforçar da sua posição no mercado regional, mas ao mesmo tempo explorar a componente de exportação, para isso contam com o apoio do Governo Regional, através do ‘subsídio à exportação’, nomeadamente na componente ‘Transporte’.