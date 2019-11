Aposentações duplicam

O número de aposentação vai duplicar. 2019 vai gerar 351 reformados da Função Pública na Região, quase o dobro do registado no ano passado e o número mais alto nos últimos cinco anos. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIo e que pode consultar na página 5.

Na nossa primeira página, damos também destaque à nova colecção da estilista madeirense Fátima Lopes, direccionada para os homens. ‘Exotic Nature’ será desvendada a 16 de Novembro, em Lisboa. Saiba mais pormenores na página 28.

Uma chamada de atenção para os artigos das páginas 6 e 7. A XIII Conferência Anual de Turismo, que acontece no Centro de Congressos da Madeira, debate hoje os ‘Mercados Emissores’. Ainda no que diz respeito ao turismo, saiba que Outubro trouxe mais turistas nos cruzeiros.

A maior mancha gráfica vai para o ‘Jogo do bicho’ digital que escapa à GNR. Os talões caíram em desuso na era do telemóvel, o que leva a menores apreensão relacionadas com este jogo ilícito. Mais pormenores nos Casos do Dia, na página 15.

Por fim, o nosso destaque vai para a noss ‘Lista de Espera’ e o Forte de São João Baptista, em Machico, que continuar a ‘marcar passo’. Para ler na página 24.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha um bom Dia de Todos os Santos e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.