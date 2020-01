APEL sensibiliza alunos para problemática da violência doméstica e no namoro e para igualdade

‘A violência doméstica e no namoro, como garantir o respeito e a igualdade?’ é o tema do debate a realizar amanhã pelas 9 horas no auditório da Escola da Associação Promotora do Ensino Livre (APEL), no Funchal, uma actividade inserida no projecto ‘Parlamento Jovem’, que vai contar com a participação do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

A iniciativa está a ser organizada pelos alunos que integram o Parlamento Jovem nesta escola e vai contar ainda com a participação de Teresa Carvalho, directora da Unidade de Assessoria Técnica do Departamento de Apoio à Família, Infância e Juventude do Instituto de Segurança Social da Madeira; Mariana Aragão, em representação do Serviço de Igualdade de Género; e Carla Berenguer, da Direcção de Serviços de Juventude.