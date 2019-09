Antigo seminário do Funchal é hipótese para residência universitária

Imóveis da Diocese do Funchal, como o edifício do antigo seminário na Calçada da Encarnação, poderão vir a ser transformados nos próximos anos em residências universitárias. É um projecto que está numa fase embrionária mas que, a avançar, deverá contar com apoios do plano nacional de construção de alojamentos para estudantes do ensino superior, financiado com fundos da Segurança Social, bem como de fundos comunitários. O assunto foi abordado esta manhã, no Funchal, pelo secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, no encontro que manteve com o reitor da Universidade da Madeira (UMa), José Carmo.

Entretanto, o reitor da UMa explicou que a instituição que dirige espera concretizar no próximo mandato governamental outro projecto para a Quinta de S. Roque, que contempla a construção de “dois edifícios, ambos pequenos, um de extensão da oferta formativa (para aulas para 500 a 600 estudantes) e outro para residência universitária (200 camas)”.