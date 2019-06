Antigo prédio da Insular alvo de operação de limpeza

Já decorrem os trabalhos de limpeza para consolidação das fachadas e limpeza dos beirais da antiga fábrica da Insular de Moinhos, na sequência do grande incêndio que fustigou o edifício a 22 de Fevereiro.

A Travessa Malta, fechada desde então, reabriu hoje temporariamente (despertando a curiosidade de alguns populares) mas apenas para deixar passar a grua e a carrinha que irão auxiliar na operação.

No local, meia dúzia de trabalhadores da AFAVIAS deram início à intervenção, por volta das 10 horas. Operação esta que está a ser acompanhada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) através da Protecção Civil.

Com efeito, através desta acção “o proprietário do prédio está a dar cumprimento a uma notificação da CMF, emitida em Março, para que sejam removidos elementos susceptíveis de queda na via pública”, clarifica a autarquia.

“A nossa pretensão é tornar aquela área mais segura”, afirmou ao DIÁRIO Bruno Freitas, referindo-se não só ao perigo de queda de destroços mas aos “indigentes que continuam a invadir o espaço vedado”.

O administrador do grupo AFA estima que a limpeza esteja concluída dentro de dois dias (portanto, na próxima quinta-feira), criando-se assim as condições necessárias para a reabertura da rua. Não obstante, a CMF diz que “ainda não há data prevista para a reabertura da Travessa Malta”.

Quanto ao futuro do prédio, o município diz que o proprietário “ainda não apresentou qualquer projecto”.

Bruno Freitas explica, por sua vez, que concluída esta primeira fase de limpeza “é necessário remover os destroços no interior da fábrica”, tendo em conta as implicações de segurança e “a própria estrutura do edifício”. Só depois avançará com o “desenvolvimento de um projecto turístico para aquele espaço”.