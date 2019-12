Amílcar Figueira assume em definitivo cargo de vereador CDS em Câmara de Lobos

Amílcar Figueira assumiu esta quinta-feira o cargo de vereador na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, até ao final do mandato, na sequência da renúncia apresentada por João Paulo Santos, por motivos de ordem pessoal e profissional.

O acto de posse do novo vereador do CDS-PP foi conferido antes reunião do executivo autárquico desta quinta-feira. Amílcar Figueira agradeceu o trabalho realizado pelo seu antecessor e comprometeu-se a dar continuidade ao trabalho que o CDS tem vindo a realizar no concelho de Câmara de Lobos.

Amílcar Figueira é presidente da comissão política concelhia do CDS Câmara de Lobos, foi autarca na Junta de Freguesia do Estreito, já havia substituído João Paulo Santos na vereação, por um período de seis meses, mas agora, com a renúncia do mandato, assume o lugar de vereador de forma definitiva.

“Os seis meses em que fui vereador, entre Outubro de 2018 e Março de 2019, foi uma experiência muito gratificante, uma grande aprendizagem que alimentou o ‘bichinho’ que sempre senti nos contactos com as populações, e que me levam a ter uma grande vontade de ajudar a resolver os seus problemas, é isso que me fascina nesta funções”, declarou depois da tomada de posse.