Alunos da Francisco Franco sabem mais sobre o CINM

A Escola Secundária de Francisco Franco ganhou a fase final do torneio escolar do Centro Internacional de Negócios da Madeira, ao colocar as suas três equipas nos três primeiros lugares do concurso cuja final decorreu no Auditório da APEL.

Além da ‘Francisco Franco’, nesta final escolar também marcaram presença as três melhores equipas de alunos da Escola Básica e Secundária de Machico, da Escola da APEL e da Escola Profissional Cristóvão Colombo.

A equipa AVATE, constituída pelos alunos de 12.º ano de ciências socioeconómicas Andreia Castro, André Araújo, Érica Rodrigues, Tânia Correia e Valentina Sanchez, venceu o concurso tendo ganho um prémio no valor de 500 euros.

Em segundo lugar, distinguidos com um prémio de 300 euros, classificaram-se os ‘Superavits’, formados por João Pedro Freitas, Pedro Rodrigues, Vsevolod Tevetkov, Sara Câmara e Leonor Abreu, jovens estudantes de 11.º ano de ‘Economia’.

Já a equipa ‘Valor Acrescentado’, que juntou os estudantes de 11.º ano, também de ‘Socioeconómicas’, Joana Tanque, Lara Olim, Inês Basílio e Tiago Correia, arrecadou 200 euros pela terceira posição.

As equipas da Escola Secundária de Francisco Franco foram orientadas pelas professoras Imponina Paulo, Helena Lino e Maria do Carmo Vieira.

Durante o torneio, os alunos responderam a questões sobre o CINM, conduzidos pelo questionário do Dr. Why, numa iniciativa da concessionária, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM).