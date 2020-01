Alunos da Escola da Ponta do Sol receberam Prémios de Mérito Académico e Cívico

É através da formação e do conhecimento que os alunos podem traçar um outro projecto de vida e terem um contributo muito significativo na sociedade. A afirmação é do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, na sessão de atribuição de Prémios de Mérito Académico e Cívico da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, realizada no Centro Cultural John dos Passos.

O governante disse ainda que nada disto seria possível sem a ajuda dos professores e de toda a comunidade educativa.