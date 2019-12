Aluna de Santana recebe menção honrosa por reportagem apresentada no Parlamento Jovem

Liliana Martins Andrade, aluna da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana, recebeu uma menção honrosa pela reportagem enviada ao Parlamento dos Jovens na categoria multimédia, sob o tema ‘Alterações climáticas: Salvar os Oceanos’.

A consultora parlamentar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Marilin Moniz, felicitou a escola por esta distinção, partilhando a reportagem na página oficial da ALRAM

A escola agradece e felicita a aluna Liliana Andrade pela “dedicação, empenho e tempo despendido na concretização desta reportagem que apresenta uma resenha histórica de todas as fases do programa, desde a inscrição da escola, em Outubro de 2018, até à Sessão Nacional que decorreu nos dias 6 e 7 de Maio de 2019 na Assembleia da República”, refere Inês Andrade, Presidente do Conselho Executivo, agradecendo também às duas alunas, Raquel Pereira e Sara Freitas, que desempenharam muito bem o seu papel de ‘deputadas’ e souberam defender o projecto de recomendação do Círculo da Madeira

Clique aqui para ver a reportagem premiada